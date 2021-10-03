"Эмоции, которые бушевали и на трибунах, и на поле, и на скамейке запасных обеих команда во время предыдущей встречи в Суперкубке, добавляют вкуса предстоящей игре. Суперкубок - это уже история. Уверен, что такая легкая игра для «Шахтера» уже не повторится.

На данный момент команды настолько хорошо изучили друг друга, что в матчах между ними, кроме тактических заготовок, будет важно, кто первым забьет. Команда, которая повела в счете, или развивает свое преимущество, или просто доводит игру до победы. Встречаются две амбициозные и достаточно молодые команды, поэтому матч будет интересным.

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Повлияют ли результаты еврокубковых матчей на настроение игроков? Конечно, когда команда побеждает, психологическое состояние улучшается. Но в обеих командах футболисты – профессионалы, как и тренеры. И они прекрасно знают, как переключаться с поражения на победы. Конечно, результаты матчей Лиги чемпионов могут повлиять на состояние игроков, но мне кажется, на такие матчи их не нужно особенно настраивать.

Траоре и Буяльский – важные игроки для своих команд. Но и в Динамо, и в Шахтере есть много достойных футболистов, которые могут их заменить. Присутствует здоровая конкуренция, поэтому не думаю, что их отсутствие серьезно скажется на предстоящей игре", – цитирует Владимира Езерского официальный сайт Динамо.

Напомним, Классическое состоится уже сегодня, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. По итогам девяти туров нынешнего сезона УПЛ "бело-синие" лидируют в турнирной таблице, имея 25 очков в активе. "Горняки" расположились на второй позиции, завоевав 22 пункта.

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