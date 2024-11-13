Полузащитники Шахтера Педринью и Марлон Гомес не хотят, чтобы их Родина была в стороне от того, что происходит в Украине.

Через несколько дней в Рио-де-Жанейро состоится 19-й саммит стран G-20. Педринью и Марлон Гомес через прессу обратились к президенту Бразилии Луле да Силве, чтобы тот не дал обойти вниманием войну в Украине. Об этом сообщает РortalTela.

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"Если бы я мог обратиться к Луле с одной просьбой, то хотел бы, чтобы он включил вопрос о войне в Украине в повестку дня саммита G-20. Много невинных людей умирают. Он пытается говорить с обеими сторонами, чтобы закрепить мир. Встречи происходят, но не всегда удается прийти к согласию, тем более, что это не так просто. Пусть война закончится, и мы сможем жить нормально.

Шахтер предоставляет нам полную безопасность, но жить вдали от семьи в условиях войны сложно. Родные пытаются понять, что мы от многого отказываемся сейчас, чтобы лучше чувствовать себя в будущем", – сказал Педринью.

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