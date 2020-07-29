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"Легионеры посылали Луческу, но он делал вид, что ничего не произошло": Федецкий ­– о возможных проблемах тренера Динамо

15:52 - Читати українською
"Легионеры посылали Луческу, но он делал вид, что ничего не произошло": Федецкий ­– о возможных проблемах тренера Динамо
Артем Федецкий / Фото из открытых источников

Экс-защитник Шахтера, Карпат и сборной Украины Артем Федецкий озвучил свое мнение относительно назначения Мирчи Луческу на пост тренера Динамо.

"Если говорить о Луческу, как о профессионале своего дела, то это сильный специалист. Но одно дело укомплектовать команду в Шахтере, и совсем другое ­– в Динамо. У него не будет столько возможностей и столько времени. Тем более, что в Шахтере у Луческу была проблема с украинцами... Возможно, потому, что украинцы на выходе не стоят таких больших денег, как, например, бразильцы.

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Думаю, если бы не лимит, то украинцев практически не было бы в составе Шахтера. При мне бывало, что некоторые иностранцы посылали тренера, но на тренировке Луческу делал вид, что ничего не произошло. Для меня это было неприемлемо.

Против этого Шахтера нынешнее Динамо не устоит еще лет пять. Луческу, наверное, захочет скорейшего усиления состава. Но, во­–первых, где найдется столько денег на трансферы? А во­-вторых, из­-за ситуации с карантином и пустыми трибунами сделать качественное усиление вряд ли удастся. Нынешние легионеры играют нестабильно. У киевлян есть несколько ключевых исполнителей, а дальше ­– пропасть", ­– цитирует Федецкого Рейтинг Букмекеров.

Напомним, что назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо вызвало неоднозначные эмоции у футбольной Украины, а сам специалист из-за этого даже хотел покинуть клуб. Официальная презентация опытного румына запланирована на 30 июля.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Артем Артем Федецкий Мирча Мирча Луческу
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