Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о том, как пострадали игроки его команды во время одного из обстрелов Киева.

"Пропущенный гол в конце матча – это расконцентрация? Нет, это индивидуальная ошибка защитника, который очень хороший матч провел, выглядел очень хорошо. Когда он пошел в этот обыгрыш, мы все там кричали, мы все на эйфории уже были, а когда случился гол: "Зачем ты это сделал?" Мы также непоследовательны были, получается. Так что мы все его поддержали.

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Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих легионеров. Была большая проблема у нас во время подготовки к игре в том, что все наши легионеры живут в ЖК Республика. Некоторые пострадали, а некоторые увидели этот ужас. Вы понимаете, что это не их война, и они увидели это, смерть, которая была рядом с ними. Они нашли мужество выйти сегодня все, кто играли в основном составе или вышли на замену. Так что им большая благодарность, что они очень уважительно отнеслись к своей команде, нашли мужество, нашли силы сыграть эмоционально.

Потому что после вчерашнего дня они не тренировались вообще, не было ни теории, ничего, мы дали им покой. Так что большая благодарность им. Они у нас очень воспитанные, очень, можно сказать, правильные легионеры. Это очень большая редкость в командах, чтобы такое количество легионеров – и они все были порядочные.

Была дополнительная мотивация выпустить их? Большинство сыграли в основном составе, но у них есть капитан их Гагнидзе. Он сегодня имел слово, он мотивировал команду, мотивировал легионеров на английском языке. Очень замечательная речь была, такой запал был. Команда вышла очень сильно мотивирована, и украинцы поддержали легионеров", – поделился Костышин в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, в ночь с 30 на 31 июля в результате атаки России пострадал ЖК Республика в Голосеевском районе Киева.

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