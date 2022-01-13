Легионеру Черноморца разбили голову на тренировке
20:06 - Читати українською
Шведский защитник Дуглас Бергквист привыкает к напряженным тренировкам Романа Григорчука.
На одной из тренировок одесского клуба пострадал Дуглас Бергквист, шведскому защитнику разбили голову.
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Судя по фотоотчету Черноморца, 28-летний игрок получил повреждение во время верховой борьбы за мяч. К счастью, врачи были рядом и сразу помогли Дугласу остановить кровотечение.
Напомним, Бергквист на правах свободного агента перебрался в Одессу, последним клубом защитника был шведский Кальмар.
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