На одной из тренировок одесского клуба пострадал Дуглас Бергквист, шведскому защитнику разбили голову.

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Судя по фотоотчету Черноморца, 28-летний игрок получил повреждение во время верховой борьбы за мяч. К счастью, врачи были рядом и сразу помогли Дугласу остановить кровотечение.

Напомним, Бергквист на правах свободного агента перебрался в Одессу, последним клубом защитника был шведский Кальмар.

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