Защитник Ворсклы Ндиайе Пап Альюн следующий сезон может начать в составе другой команды.

Контракт 23-летнего француза с полтавчанами рассчитан до конца нынешнего сезона. Потенциальный статус свободного агента делает Альюна лакомой целью на трансферном рынке.

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Об интересе к легионеру Ворсклы сообщалось и ранее, но было минимум конкретики. В последнее время предметный интерес к игроку проявляет Бешикташ, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Football365.

Ранее агент футболиста сообщал, что на Альюна также претендуют клубы из Пртугалии, Франции и Англии. Поэтому "орлам", которые за два тура до завершения турецкой Суперлиги идут лидерами, придется выиграть немалую конкуренцию за легионера Ворсклы. В нынешнем розыгрыше УПЛ Ндиайе сыграл 21 матч.

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