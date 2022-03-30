Бразилец после начала полномасштабной войны в Украине был вынужден убегать на родину. В конце концов 18-летний форвард не будет сидеть без игровой практики.

Украинский чемпион мира U-20 нашел новый клуб – права на футболиста принадлежат Шахтеру

Гильерме Смит на правах аренды до конца сезона перебрался в Брагу, сообщает Globo. Однако в португальском клубе он не будет играть в основной команде. Бразилец будет заниматься с коллективом U-23. Не исключено, что летом клубы попытаются согласовать полноценный трансфер.

Напомним, что Гильерме Смит перебрался в Зарю летом прошлого года, где также играл преимущественно за молодежь. В составе команды Виктора Скрипника юный бразилец провел всего час игрового времени в матче Кубка Украины против львовского Руха (2:0).

Россия напала на Украину: Ракицкого сватают в сборную, Пятов едет в Металлист, исчезновение известного футболиста (LIVE)