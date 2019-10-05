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Легионер Зари Абу Ханна назвал одну из проблем адаптации в Украине

08:53 50 Читати українською
Легионер Зари Абу Ханна назвал одну из проблем адаптации в Украине
Джоэль Абу Ханна / Сайт Зари

Защитник Зари Джоэль Абу Ханна рассказал о первых месяцах своего пребывания в луганском клубе.

"Сейчас я счастлив из-за того, что сделал этот шаг и работаю под руководством такого хорошего тренера как Виктор Скрипник.

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Я много понимаю на русском, но, конечно, помогает и то, что тренер может объясниться со мной по-немецки. Люди в Украине не владеют в совершенстве английским языком, это создает определенные трудности для меня", – сказал Абу Ханна в интервью Transfermarkt.

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Напомним, 21-летний немец является воспитанником Байера. В прошлом сезоне он выступал за Магдебург, который покинул летом этого года в статусе свободного агента и присоединился к Заре.

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Теги
Джоель Абу Ханна Джоель Абу Ханна Виктор Скрипник Виктор Скрипник Заря Заря
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