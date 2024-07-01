"Несмотря на то, что в Украине идет война, мне понравилось в вашей стране. Где продолжу карьеру, пока не знаю.

Ворскла объявила об уходе четырех именитых легионеров

Я благодарен полтавскому клубу за все и желаю ему только успехов. Хотя вынужден признать: некоторые сотрудники Ворсклы относились к иностранцам не очень хорошо, без уважения. Это было неприятно. Когда ты чувствуешь поддержку, дела на поле точно идут лучше", – сказал Фелипе в комментарии Sport.ua.

Напомним, 28-летний бразилец присоединился к полтавчанам из местного Новоризонтино в 2022 году в статусе свободного агента. В прошлом сезоне провел за Ворсклу 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

К слову, кроме Фелипе команду покинули еще три легионера – бразильский защитник Тиаго Сантана, ганский полузащитник Наджееб Якубу и албанский хавбек Ардит Толи. У всех них закончились сроки контрактов.

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