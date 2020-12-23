Ганский защитник Ворсклы во время зимней паузы в Премьер-лиге отправился на родину и сделал доброе дело.

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Наджееб Якубу помог жителям одного из городов – он привез им воду, пищу и другие необходимые вещи. "Каждый восход солнца – это приглашение встать и украсить чей-то день", – прокомментировал свой поступок ганец, опубликовав фото в Facebook.

К слову, Якубу вместе с Ворсклой завершили первую часть сезона УПЛ на 5 строчке. Наджееб приложился к положительному результату – в его активе 12 матчей, но ноль результативных действий.

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