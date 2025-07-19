Самсон Иеде покинул украинскую Премьер-лигу и подписал соглашение с сербским клубом Нови-Пазар, который по итогам сезона 2024/25 занял третье место в чемпионате Сербии, сообщает пресс-служба клуба.

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Теперь Иеде сможет выступать не только в национальном первенстве Сербии, но и попробовать свои силы в еврокубках. Нови-Пазар пробился в Лигу конференций и уже во втором квалификационном раунде встретится с польской Ягеллонией (матчи состоятся 24 и 31 июля).

Иеде присоединился к Ворскле в июле прошлого года из норвежского Хорсенса за 300 тысяч евро. В сезоне 2024/25 он сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отметился 2 ассистами.

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