Нападающий Ворсклы Лукас Рангель рассказал о проявлениях расизма в поединке 14-го тура УПЛ против Динамо, в частности, от хавбека киевлян Николая Шапаренко.

"После забитого гола я услышал расистские крики с левой трибуны. После этого я получил поддержку одного из игроков Динамо. Это был 14-й номер (Карлос де Пена – прим.). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок Динамо, 10-й номер (Николай Шапаренко – прим.), сказал мне на русском языке оскорбительное слово "черный".

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Во время матча я не стал ничего делать и отвечать на оскорбления, а сфокусировался на игре. А после матча я подошел и доложил арбитру. Он подтвердил, что слышал расистские выкрики. Надеюсь на адекватную реакцию", – рассказал Рангель в эфире Великого футбола.

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ Ворскла одолела Динамо, нанеся киевлянам первое поражение в чемпионате. Первый гол полтавчан на 34 минуте забил именно Рангель.

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