Нападающий СК Днепр-1 Марк Гуаль пока не намерен возвращаться в украинский клуб.

Гуаль в ближайшее время пройдет медицинское обследование и снова присоединится к Ягеллонии на правах аренды, сообщает Migrantes del Balón.

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Испанский форвард вынужденно провел вторую часть сезона в польском первенстве из-за нападения россиян на Украину. Поэтому Марк так и не смог официально дебютировать за СК Днепр-1, поскольку присоединился к украинскому клубу только зимой.

Добавим, что Гуаль довольно хорошо зарекомендовал себя в польском первенстве, где в 6 матчах отличился тремя взятиями ворот.

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