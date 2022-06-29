Нападающий СК Днепр-1 Марк Гуаль начнет и следующий сезон в составе Ягеллонии.

Польская Ягеллония на своем официальном сайте объявила об аренде испанского форварда Марка Гуаля из СК Днепр-1.

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Нападающий вынужденно провел вторую часть сезона в польском первенстве из-за нападения россиян на Украину. Поэтому Марк так и не смог официально дебютировать за СК Днепр-1, поскольку присоединился к украинскому клубу только зимой 2022 года.

Добавим, что Гуаль довольно хорошо зарекомендовал себя в польском первенстве, где в 6 матчах отличился тремя взятиями ворот.

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