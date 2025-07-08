Алаа Грам попал в сферу интересов Аль-Ахли из Каира, сообщает издание La Presse de Tunisie.

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По информации источника, клуб из Египта рассматривает 23-летнего тунисца как потенциальную замену марокканскому защитнику Ашрафу Дари, который близок к уходу.

Напомним, что Грам присоединился к донецкому клубу летом 2023 года и имеет действующий контракт до середины 2029-го. В сезоне 2024/25 футболист провел 13 поединков в составе горняков.

К слову, Аль-Ахли завершил внутренний сезон на первом месте, завоевав титул чемпиона Египта. На клубном чемпионате мира 2025 года команда выступила менее успешно – вылетела еще на групповом этапе, финишировав последней в своем квартете с двумя очками.

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