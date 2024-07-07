Шахтер официально объявил о возвращении 26-летнего бразильского вингера Педриньо. Бразилец присоединился к команде во время сборов, которые "горняки" проводят в Словении.

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На протяжении двух последних лет бразилец выступал за Атлетико Минейро на правах аренды. Еще в начале февраля Шахтер объявил, что Педриньо летом вновь станет частью донецкой команды.

К слову, "горняки" приобрели Педриньо у Бенфики летом 2021 года за 18 миллионов евро. Полузащитник успел отыграть в составе Шахтера всего 19 матчей, оформив 4 гола и 3 ассиста. После начала полномасштабного вторжения Педриньо воспользовался правилом ФИФА и отправился в аренду в Атлетико Минейро. Шахтеру удалось уговорить легионера вернуться, продлив контракт еще на 3 года.