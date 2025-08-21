Легионер Шахтера устроил голевое шоу – форвард "горняков" забил 6 голов в ворота Карпат
Нападающий Шахтера Мохамаду Канте поразил фанатов бешеной результативностью.
Настоящее шоу подарил молодежной команде Шахтера талантливый нападающий 18-летний Мохамаду Канте.
В матче против Карпат U-19 форвард продемонстрировал невероятную результативность, оформив гекса-трик и фактически решив судьбу встречи.
Благодаря блестящей игре Канте Шахтер U19 одержал уверенную победу над Карпатами U-19. Следующий поединок Шахтера U-19 состоится 30 августа против Александрии U-19.
Напомним, что Мохамаду Канте присоединился к Шахтеру в июле 2025 года.
