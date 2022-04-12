У полузащитника Шахтера Манора Соломона есть все шансы продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В следующем сезоне 22-летний израильтянин будет защищать цвета Фулхэма, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Percy Telegraph.

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По информации источника, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. В Фулхеме Манор Соломон должен заменить Фабио Карвалью. Юный португалец летом присоединится к Ливерпулю, который хотел купить его еще зимой.

Следует заметить, что в следующем сезоне Фулхэм снова будет выступать в АПЛ. Сейчас "коттеджеры" уверенно лидируют в Чемпионшипе, за шесть туров до конца чемпионата опережая ближайшего преследователя на 10 очков при матче в запасе.

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