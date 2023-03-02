Легионер Шахтера с 3 голами за 86 минут претендует на звание игрока месяца в АПЛ
2 марта 15:28 - Читати українською
Английская Премьер-лига объявила номинантов на лучшего игрока по итогам февраля.
Традиционное голосование продлится до 6 марта и определит победителя среди 6 кандидатов:
– форвард Келечи Ихеаначо (Лестер, 2 гола и 3 ассиста в 4 матчах);
– голкипер Бернд Лено (Фулхэм, 3 "сухих" матча, 11 сейвов);
– форвард Маркус Рашфорд (МЮ, 5 голов в 4 матчах);
– защитник Эмерсон Роял (Тоттенхэм, 1 гол, 3 "сухих" матча из 4);
– хавбек Манор Соломон (Фулхэм, 3 гола за 86 минут на поле);
– форвард Олли Уоткинс (Астон Вилла, 4 гола в 4 матчах).
Напомним, по итогам января лучшим признали Рашфорда, который и сейчас считается одним из фаворитов на награду.
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