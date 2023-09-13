– Как только я приехал, было невероятно то, как мы понимали друг друга. Потом я стал пытаться использовать украинские слова. Хотя иногда это бывает забавно, но до сих пор тяжело. Надеюсь, наступит день, когда мы сможем понимать друг друга еще лучше.

– То есть украинский изучаешь?

– Немного, по возможности.

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– Тогда следующее интервью пишем на украинском, договорились?

– Увидим (смеется).

– Уже есть любимые украинские блюда?

– Простите, но, кажется, она называется "красный суп". Сейчас тяжело припомнить.

– Да, борщ все любят, – ведущая Ольга Каленчук подсказала Келси в выпуске программы Один на один.

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