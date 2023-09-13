Легионер Шахтера рассказал о своих попытках учить украинский – с борщом получилось фиаско
Венесуэльский нападающий Шахтера Кевин Келси признался, как преодолевает языковой барьер.
– Как только я приехал, было невероятно то, как мы понимали друг друга. Потом я стал пытаться использовать украинские слова. Хотя иногда это бывает забавно, но до сих пор тяжело. Надеюсь, наступит день, когда мы сможем понимать друг друга еще лучше.
– То есть украинский изучаешь?
– Немного, по возможности.
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– Тогда следующее интервью пишем на украинском, договорились?
– Увидим (смеется).
– Уже есть любимые украинские блюда?
– Простите, но, кажется, она называется "красный суп". Сейчас тяжело припомнить.
– Да, борщ все любят, – ведущая Ольга Каленчук подсказала Келси в выпуске программы Один на один.
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