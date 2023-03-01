Легионер Шахтера продолжает поражать Англию, а партнер забил с 30 метров: видеообзор матча Фулхэм – Лидс – 2:0
1 марта 08:59 - Читати українською
Фулхэм прошел Лидс на стадии 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Фулхэм выиграл матч, забив роскошные голы в каждом из таймов. До перерыва Палинья перехватил мяч и вторым касанием вогнал в ворота с 28-30 метров.
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Не ушел без гола Манор Соломон, который принадлежит Шахтеру и летом еще может принести "горнякам" доход. Израильтянин забивал в трех матчах АПЛ подряд, а теперь продолжил серию в Кубке. Вингер Фулхэма уже привычно сместился с левого фланга и закрутил мяч под дальнюю стойку – 2:0.
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