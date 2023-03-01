Фулхэм выиграл матч, забив роскошные голы в каждом из таймов. До перерыва Палинья перехватил мяч и вторым касанием вогнал в ворота с 28-30 метров.

Кубок Англії: Лестер був освистаний, Соломон вивів Фулхем у наступний раунд

Не ушел без гола Манор Соломон, который принадлежит Шахтеру и летом еще может принести "горнякам" доход. Израильтянин забивал в трех матчах АПЛ подряд, а теперь продолжил серию в Кубке. Вингер Фулхэма уже привычно сместился с левого фланга и закрутил мяч под дальнюю стойку – 2:0.