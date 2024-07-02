На протяжении двух последних лет бразилец выступал за Атлетико Минейро на правах аренды. Еще в начале февраля Шахтер объявил, что Педриньо летом снова станет частью донецкой команды.

Шахтер вернет 18-миллионного легионера в великолепной форме – Дубль бразильца помог выиграть группу Кубка Либертадорес

Накануне завершилось соглашение игрока с Атлетико Минейро, и он трогательно попрощался с клубом в своем Instagram: "Оставляю это видео в знак благодарности и моего тотального уважения и восхищения Атлетико, этим клубом, который так хорошо принял меня, директорами, тренерами, болельщиками и друзьями, которых я получил за это время. Желаю вам достичь больших свершений, ведь это великая команда. Я всегда буду среди ваших болельщиков. Спасибо".

К слову, "горняки" приобрели Педриньо у Бенфики летом 2021 года за 18 миллионов евро – больше платили только за Бернарда. Полузащитник успел отыграть в составе Шахтера всего 19 матчей, оформив 4 гола и 3 ассиста. После начала полномасштабного вторжения Педриньо воспользовался правилом ФИФА и отправился в аренду в Атлетико Минейро. Шахтеру удалось уговорить легионера вернуться, продлив контракт еще на 3 года.