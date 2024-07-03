Аль-Айн в соцсетях сообщил о подписании бразильского защитника Марлона.

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Контракт рассчитан на 2 года. По информации Transfermarkt, бразилец покинул Шахтер бесплатно. Стоит отметить, что Сергей Ребров возглавлял Аль-Айн с 2021 по 2023 годы, а Ярмоленко выступал за команду из ОАЭ с 2022 по 2023 годы. Из-за войны в Украине Марлон выступал за итальянскую Монцу и бразильский Флуминенсе на правах аренды.

Добавим, что защитник в свое время выступал за вторую команду Барселоны, а в Сассуоло перешел из "блаугранас" за 12 млн евро (хотя за основную команду каталонцев сыграл лишь 3 матча). В составе Шахтера Марлон провел 22 поединка, в которых не отличался результативными действиями.

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