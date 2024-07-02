Защитник Шахтера Витао официально покинул Шахтер. Об этом 24-летний защитник сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Бразилец перешел в донецкую команду из Палмейраса в сентябре 2019 года за 4 млн евро (32 матча без результативных действий). После начала полномасштабного вторжения россиян покинул Украину, воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров, и присоединился к Интернасьоналу на правах аренды. Там дождался завершения контракта и накануне подписал с "колорадос" полноценный контракт в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

"Спасибо Шахтеру и всем, кто наилучшим образом меня принял в команде. Был очень рад защищать эти цвета. Теперь официально завершаю этот цикл с уверенностью, что старался изо всех сил и выкладывался каждый раз, когда был на поле. Впереди ждут хорошие вещи", – написал Витао в своей соцсети.

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