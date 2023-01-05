Полузащитник Коринтианса Майкон, права на которого принадлежат Шахтеру, останется в бразильском клубе.

Коринтианс на своем официальном сайте сообщил, что клуб договорился с Шахтером о продлении арендного соглашения с Майконом.

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Бразилец продолжит выступления на родине до конца 2023 года. Дончане получат 500 тысяч евро, а бразильский коллектив будет иметь первоочередное право выкупа (точная сумма пока неизвестна). Этот пункт предусматривает, что если Шахтер примет предложение от другого клуба, то "тимау" смогут первыми выкупить хавбека, если предложат такую же сумму.

Контракт Майкона с "горняками" рассчитан до конца 2025 года. В Коринтиансе игрок стал основным – 26 матчей во всех турнирах и два гола.

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