Педринью вернулся в Шахтер после двухлетней аренды в Атлетико Минейро и присоединился к команде на сборах в Словении.

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Издание Trivela утверждает, что бразилец может вскоре принять украинское гражданство. Отмечается, что Украинская ассоциация футбола провела консультации с игроком о возможной натурализации. Правда, издание Tribuna обратилось к УАФ по этой информации и получило опровержение.

Добавим, что Шахтер приобрел Педринью у Бенфики летом 2021 года за 18 миллионов евро. Полузащитник успел отыграть в составе Шахтера всего 19 матчей, оформив 4 гола и 3 ассиста. После начала полномасштабного вторжения Педриньо воспользовался правилом ФИФА и отправился в аренду в Атлетико Минейро. Шахтеру удалось уговорить легионера вернуться, продлив контракт еще на 3 года.

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