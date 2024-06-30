Легионер Шахтера может остаться за границей еще на сезон – "горняки" ожидали игрока этим летом
Защитник Шахтера Марлон, который выступает за Флуминенсе на правах аренды, может остаться в Бразилии еще на один сезон.
Флуминенсе ведет переговоры с Шахтером о продлении арендного соглашения Марлона, сообщает Terra.
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Сейчас его контракт с Флуминенсе рассчитан до 30 июня. "Трехцветные" хотят договориться с "горняками", чтобы продолжить сотрудничество с Марлоном бесплатно, а также снизить зарплату защитнику. Добавим, что бразилец покинул расположение Шахтера с началом войны в Украине, воспользовавшись правилом ФИФА, которое позволяет легионерам подписывать контракт с другим клубом.
В текущем сезоне Марлон отыграл за Флуминенсе 9 поединков во всех официальных турнирах: без результативных действий. Вместе со своим новым клубом бразилец успел выиграть Копа Либертадорес в прошлом году.
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