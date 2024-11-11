"Безусловно, игра выдалась сложной. Нам пришлось действительно хорошо поработать, с точки зрения как командных, так и персональных действий на поле. Рад, что мы смогли конвертировать все наши усилия в хороший результат для команды.

Первый гол Кевина в видеообзоре матча Шахтер – Заря – 3:1

Нам немного не хватало концентрации в первой половине встречи, и мы за это поплатились. Однако самое важное то, что этот момент стал для нас эмоциональным фактором, который, как холодный душ, вернул нас к той роли, которую мы всегда стремимся выполнять на поле – доминировать и активно действовать в атаке.

Во время обеда мы пошутили, что если я забью, то выполню сальто через спину. К счастью, это произошло, и думаю, что вскоре друзья увидят, как я выполняю сальто назад", – цитирует Кевина официальный сайт "горняков".

Напомним, 21-летний вингер перешел в Шахтер в январе 2024 года из Палмейраса за 12 млн евро и подписал с дончанами контракт до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

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