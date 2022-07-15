"У него давно не было игровой практики, но он упорно тренировался дома, поддерживал форму с Кристал Пэлас. Его мама спрашивала нас, зачем мы едем туда, где идет война. Она очень волнуется. Его друзья считают, что он сошел с ума. Но Вив сказал, что если покинет Львов сейчас, то предаст свой клуб. Я позвонил по телефону его маме по видеосвязи и убедил, что во Львове безопасно.

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Тренировочная база в Винниках? Здесь фантастическая тренировочная база, подобной при жизни, я еще не видел. Возможно, в Манчестер Сити или Челси есть нечто похожее. Это отличное место. Счастлив, что мой сын может здесь тренироваться и развиваться", – поделился Виктор Соломон-Отабор, отец хавбека, в интервью прес-службі Руху.

Напомним, Соломон-Отабор стал первым англичанином в истории львовского клуба, присоединившись к клубу зимой 2021 года. Начало полномасштабной войны с россиянами помешало ему дебютировать за команду.

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