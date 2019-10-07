Легионер Руха обвинил арбитра в расизме

Игрок Руха Эрнест Антви остался возмущенным действиями рефери матча 1/16 финала Кубка Украины против Мариуполя (0:1).

Эрнест Антви вышел на поле на замену во втором тайме, но сыграл недолго. Арбитр Дмитрий Кривушкин показал легионеру красную карточку за фол против защитника Мариуполя.

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"Это долбаный расизм. Это расизм. Ты расист?", – обратился Эрнест к главному арбитру.

Напомним, после поединка разочарован был также президент Руха Григорий Козловский, который тоже не полез за словом в карман, комментируя действия рефери в поединке.

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