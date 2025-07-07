Львовский клуб начал подготовку к новому сезону без одного из своих форвардов.

Нападающий из Гамбии Бабукарр Фаал пока что не присоединился к команде, сообщает Sport.ua. По информации источника, форвард не может вернуться в Украину из-за проблем с визой. Сроки его возвращения пока неизвестны.

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В то же время уже прибыли два бразильских легионера – Эдсон и Клайвер. Оба пока работают по индивидуальной программе из-за повреждений. В лазарете также остаются Евгений Пастух, Марко Сапуга и Денис Слюсар.

На просмотре в Рухе сейчас находится лишь один потенциальный новобранец – Иван Чабан из Карпат.

Напомним, что Фаал перешел в Рух из Ориента 1919 во время зимнего трансферного окна за 50 тысяч евро. Во второй части прошлого сезона африканский нападающий провел 12 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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