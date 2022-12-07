Легионер против украинцев: Динамо выбирает лучшего игрока месяца
Киевский клуб подводит итоги ноября – последнего игрового месяца в 2022 году.
В ноябре команда Мирчи Луческу провела 7 поединков в УПЛ (5 побед и 2 мировых) и один в Лиге Европы, уступив Фенербахче 0:2. После каждой игры в Telegram проводились опросы за лучшего игрока. Так сформировалась пятерка, борющаяся за главную награду ноября.
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Среди претендентов – голкипер Георгий Бущан, полузащитники Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк и Виктор Цыганков, а также форвард Владислав Ванат. Проголосовать можно по этой ссылке.
Динамо завершило летне-осеннюю часть украинской Премьер-лиги на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание от СК Днепр-1, являющегося лидером, составляет 5 зачетных баллов.