В ноябре команда Мирчи Луческу провела 7 поединков в УПЛ (5 побед и 2 мировых) и один в Лиге Европы, уступив Фенербахче 0:2. После каждой игры в Telegram проводились опросы за лучшего игрока. Так сформировалась пятерка, борющаяся за главную награду ноября.

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Среди претендентов – голкипер Георгий Бущан, полузащитники Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк и Виктор Цыганков, а также форвард Владислав Ванат. Проголосовать можно по этой ссылке .