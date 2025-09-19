Ямайский вингер Реналдо Сефас мог перебраться летом в Металлист 1925, но выбрал команду из страны-агрессора.

Летом Металлист 1925 рассматривал среди возможных новичков 25-летнего вингера сборной Ямайки – Реналдо Сефаса, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

На то время игрок был в статусе свободного агента, велись разговоры по переходу, но в итоге до сделки не дошло.

В итоге футболист получил предложение от клуба из РФ – Пари Нижний Новгород. Ямайский игрок без долгих раздумий согласился переехать в болотную державу.

Добавим, что предыдущим клубом Сефаса был Анкарагюджю из Третьей лиги Турции.

