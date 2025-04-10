– Как ты чувствуешь себя в Украине?

– Чувствую себя очень счастливым, ведь имею здесь хорошие возможности. Моя семья также счастлива здесь. Мы любим местных людей, кухню и культуру. У нас уже есть несколько друзей-украинцев.

Звезды Шахтера не будет в сборной Украины – четкий ответ УАФ

– Ты уже выучил украинский язык?

– Я стараюсь. Хожу со своей женой на уроки украинского языка. Мы стараемся заговорить на украинском настолько быстро, насколько это возможно, хотя это и что-то новое для нас.

– Ты хотел бы когда-то выступать за национальную сборную Украины, как Марлос?

– Почему нет? Ничего не могу исключать. Я был бы доволен, если бы это произошло в будущем. Мне очень нравится страна.

– Самыми большими бразильскими традициями в Украине славится Шахтер. Ты хотел бы оказаться там?

– Сегодня я сконцентрирован на Полесье, которому хочу помочь стать лучшей командой Украины. У меня хорошие отношения с бразильцами Шахтера, но сейчас я с Полесьем, – поделился Виалле в интервью Украинскому футболу.

Напомним, 22-летний бразильский защитник присоединился к Полесью прошлым летом, в целом провел за житомирян 18 матчей, результативными действиями не отличался.

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