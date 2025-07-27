Бразильский защитник Полесья Лукас Тейлор получил сложное повреждение в матче квалификации Лиги конференций против Санта-Коломы (1:2).

30-летний бразилец вышел на замену в перерыве игры еврокубка, однако уже через 20 минут покинул поле из-за травмы. После детального обследования врачи подтвердили повреждение связок, что требовало оперативного вмешательства, сообщает пресс-служба Полесья.

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27 июля Тейлор успешно перенес операцию в Киеве. по прогнозам врачей, игрок пропустит от 6 до 8 месяцев для полного восстановления.

Напомним, Полесье уступило андоррской Санта-Коломе в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Вторая игра между командами состоится в четверг, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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