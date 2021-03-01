Минай победил Олимпик со счетом 2:1. Сам матч запомнился довольно забавным и одновременно болезненным эпизодом.

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В одной из атак закарпатцев Милевский отпасовал под удар Маембе. Замбийский защитник со всей силы постарался ударить по воротам, но получилось прямо в лицо Артему. От мощного выстрела ветеран упал на землю – неожиданная "благодарность" для украинца за потенциально голевой пас.

В общем Артем Милевский провел 2 поединка в Премьер-лиге, но отличиться голом ему еще не удавалось. Его Минай с 13 зачетными баллами расположился на 12 строчке турнирной таблицы УПЛ.

Олимпик проиграл Минаю в дебютном матче под руководством Калитвинцева – закарпатцы победили впервые за пять туров УПЛ