Легионер Миная "нокаутировал" Милевского в матче с Олимпиком – видео неожиданного удара
Форвард Миная Артем Милевский стал "жертвой" сильной ноги Шемми Маембе.
Минай победил Олимпик со счетом 2:1. Сам матч запомнился довольно забавным и одновременно болезненным эпизодом.
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В одной из атак закарпатцев Милевский отпасовал под удар Маембе. Замбийский защитник со всей силы постарался ударить по воротам, но получилось прямо в лицо Артему. От мощного выстрела ветеран упал на землю – неожиданная "благодарность" для украинца за потенциально голевой пас.
В общем Артем Милевский провел 2 поединка в Премьер-лиге, но отличиться голом ему еще не удавалось. Его Минай с 13 зачетными баллами расположился на 12 строчке турнирной таблицы УПЛ.
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