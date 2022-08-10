Металлист отдал 24-летнего вингера в аренду 13-й команде J-лиги. Соглашение рассчитано до конца 2022 года, сообщает официальный сайт японского клуба.

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Зимой харьковский клуб заплатил за Паулиньо 1,6 млн евро, но Бойя не успел сыграть ни одного официального матча в чемпионате Украины, выйдя на поле лишь в нескольких спаррингах на сборах в Турции.

Это уже вторая аренда футболиста "желто-синих" за последние полгода. После начала полномасштабной войны в Украине бразилец вернулся на родину, присоединившись на правах аренды к Америке. Теперь легионер харьковчан продолжит карьеру в составе Киото Санга.

Контракт Паулиньо с Металлистом действует до 30 июня 2024-го.

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