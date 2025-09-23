Ари Моура пропустит около полугода из-за травмы, полученной в матче с Полтавой, сообщает пресс-служба Металлиста 1925. Бразилец прошел обследование, по итогам которого у него диагностировали разрыв мениска левого коленного сустава.

СК Полтава – Металлист 1925 – 0:2 – видео голов и обзор матча УПЛ

"Сейчас футболист находится под наблюдением медицинского штаба. Операция запланирована на четверг в Германии. По предварительным оценкам врачей, ориентировочный срок восстановления составляет 4–5 месяцев", – говорится в сообщении харьковского клуба.

К слову, в текущем сезоне Моура провел 7 матчей за Металлист 1925, результативными действиями не отмечался. Сейчас харьковчане с 11 очками занимают 5-е место в турнирной таблице УПЛ.

Металлист 1925 победил Полтаву и догнал Шахтер в таблице УПЛ