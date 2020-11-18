"Как только я приехал во Львов, было действительно трудно, ведь такой холодной погоды в Бразилии действительно не найдешь. Впрочем, сейчас я уже хорошо знаю, чего ждать и соответственно хорошо приспособлен к климатическим условиям.

Львов усилился воспитанником Карпат

Самое трудное в адаптации? Об одном я уже отметил в предыдущем ответе, а второе – это язык. Португальский и украинский кардинально отличаются. Несмотря на то, что в клубе есть переводчик, который доносит бразильским исполнителям слова тренера, в быту иногда бывало трудно. Впрочем, все постепенно", – цитирует Шину официальный сайт Львова.

Заметим, после 9-ти туров Львов идет последним в турнирной таблице, имея поединок в запасе. В текущем сезоне Шина сыграл 6 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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