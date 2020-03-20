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Легионер Львова рассказал, как в Украине реагировали на цвет его кожи

17:33 78 Читати українською
Легионер Львова рассказал, как в Украине реагировали на цвет его кожи
Альваро Виейра / фото: Львов

Вингер Львова Альваро Виейра вспомнил, как перебрался в чемпионат Украины.

"Мой друг Маграо, который работает в сфере футбола, сказал, что есть проект, который может привести меня в Украину. Не мог поверить в это. Мне было грустно, но я начал меняться. Отправился в Украину в конце 2018 года.

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Сначала я не понимал язык. Ничего. Адаптация была очень сложной из-за пищи, простуды и общения с людьми. Здесь почти нет темнокожих людей, другие смотрели на нас. Некоторые с восторгом, а другие предвзято.

Со мной просто, я очень общительный. Через год все стало гораздо проще. Я завоевал уважение людей в клубе, это было хорошо. За год набрался опыта. Я мечтал об этом, но не ожидал, что все произойдет так быстро. Год назад я играл в третьем дивизионе Сан-Паулу, а сегодня выступаю за клуб из высшего дивизиона европейского чемпионата", – сказал Альваро в интервью ESPN.

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