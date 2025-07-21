Вингер Кривбасса Хосе Флорес столкнулся с бюрократическими проблемами, из-за которых его до сих пор официально не презентовали.

О переходе Флореса в Кривбасс сообщили еще в начале июля, но криворожане так и не объявили о переходе игрока. Связано это с визовыми проблемами, сообщает Inside UPL.

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Отмечается, что 21-летний боливиец ожидает получения визы и готовит въезд через одну из европейских стран. Как правило, виза оформляется за 4-15 рабочих дней, хотя в отдельных случаях возможны задержки. Планируется, что Флорес сможет присоединиться к команде перед стартом УПЛ, если не возникнут форс-мажорные обстоятельства. Сейчас игрок поддерживает форму, тренируясь по индивидуальной программе.

Напомним, Хосе Флорес – воспитанник академии Тауичи. В Стронгест перешел в марте 2020 года. Отправлялся в аренду в местный Ройяль Пари. В 2025 году сыграл за Стронест 8 матчей, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его в 375 тысяч евро.

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