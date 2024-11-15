Кубок африканский наций 2025, квалификация

Нигер – Судан – 4:0

Голы: Соса, 6, 45+3 (пен.), Умару, 29, Бадамасси, 51

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Соса провел весь матч на поле и уже на 6-й минуте открыл счет, эффектно сыграв на опережение после прострела с фланга. К середине первого тайма хозяева удвоили свое преимущество, а перед перерывом Даниэль реализовал пенальти, оформив дубль. В начале второй половины игры Нигер забил еще один гол, установив окончательный счет матча на уровне 4:0.

Благодаря победе национальная команда Соси сохраняет шансы на попадание в финальную часть Кубка африканских наций 2025 года.

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