Недавно Динамо отдало венесуэльца в братиславский Слован на правах аренды. Рамирес вышел в основе на спарринг против Збройовки Брно (2:2) и сразу забил, головой замкнув подачу партнера.

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Такое начало должно вдохновлять форварда, который позорно провел прошлый сезон. Год назад Динамо заплатило Дунайской Стреде за Рамиреса 1,75 млн евро, но тот не оправдал надежд – 7 матчей и всего один гол. Уже через 6 месяцев нападающего передали хихонскому Спортингу, и там все было еще хуже – никаких результативных действий в 12 поединках.

Контракт Рамиреса с Динамо рассчитан до лета 2026 года, а аренда в Словане – на весь следующий сезон.

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