Хет-трик нападающего Карпат Бруниньо в ворота Черноморца стал рекордным для иностранных игроков в УПЛ.

Бруниньо установил историческое достижение в игре против одесского Черноморца, который возглавляет Александр Кучер.

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"Бруниньо установил рекорд среди всех легионеров УПЛ, оформив самый быстрый хет-трик в истории - всего за 9 минут! К тому же, это 171-й хет-трик в чемпионате Украины", – сообщили в официальном Telegram-канале УПЛ.

Бразилец разрывал на поле в матче 22 тура чемпионата Украины и благодаря своему хет-трику в ворота одесского клуба затмил возвращение в футбол Ярослава Ракицкого. В итоге Карпаты победили Черноморец и поднялись на 6 место в турнирной таблице УПЛ.

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