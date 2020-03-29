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Легионер Карпат, сломавший одноклубнику челюсть, зарабатывал больше всех в команде, хотя почти не играл

15:11 119 Читати українською
Легионер Карпат, сломавший одноклубнику челюсть, зарабатывал больше всех в команде, хотя почти не играл
Кевин Мендес / ФК Карпаты

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, сколько получал в Карпатах скандальный уругвайский полузащитник Кевин Мендес.

"Парень, которого отчислили из Карпат и завели на него уголовное дело, насколько я слышал, за то, что сломал челюсть футболисту из дубля – это Кевин Мендес. Помню, что он всего 379 минут сыграл за первую команду. Его зарплата составляла 350 тысяч гривен. Ни у кого не было такой зарплаты в клубе", – рассказал Вацко в программе Вацко Live.

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Напомним, Карпаты еще в августе прошлого лета разорвали контракт с Мендесом, который имел постоянные проблемы с дисциплиной. Футболист вернулся в Уругвай и долгое время оставался без клуба. Лишь в январе 2020 года ему удалось стать игроком местной команды Дефенсор Спортинг.

За Карпаты хавбек провел 15 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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Теги
Карпаты Карпаты Виктор Вацко футбольные финансы Кевин Мендес Кевин Мендес
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