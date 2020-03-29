Легионер Карпат, сломавший одноклубнику челюсть, зарабатывал больше всех в команде, хотя почти не играл

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, сколько получал в Карпатах скандальный уругвайский полузащитник Кевин Мендес.

"Парень, которого отчислили из Карпат и завели на него уголовное дело, насколько я слышал, за то, что сломал челюсть футболисту из дубля – это Кевин Мендес. Помню, что он всего 379 минут сыграл за первую команду. Его зарплата составляла 350 тысяч гривен. Ни у кого не было такой зарплаты в клубе", – рассказал Вацко в программе Вацко Live.

Карпаты расторгли контракт с Мендесом – он жестоко избил одноклубника и регулярно употребляет алкоголь

Напомним, Карпаты еще в августе прошлого лета разорвали контракт с Мендесом, который имел постоянные проблемы с дисциплиной. Футболист вернулся в Уругвай и долгое время оставался без клуба. Лишь в январе 2020 года ему удалось стать игроком местной команды Дефенсор Спортинг.

За Карпаты хавбек провел 15 матчей, в которых отметился одним ассистом.

"Ми були двічі кращі за Шахтар": як шокувати Реброва оригінальним способом, стати найкращим і втратити усе за 1 день