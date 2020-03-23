Легионер Карпат не исключает, что ему придется покинуть клуб до окончания контракта

Молдавский нападающий Карпат Александру Бойчук готовится к различным вариантам развития карьеры.

"Думаю, слабые результаты Карпат стали следствием отсутствия мотивации со стороны руководства клуба. У нас были и есть финансовые проблемы, из-за которых появляются проблемы и в самой команде – это чувствуется на поле.

Смалийчук приглашал Маркевича возглавить Карпаты – среди вариантов был даже Блохин

Надеюсь, мы все же сумеем спасти этот клуб от вылета и продолжить выступление в высшей лиге. Контракт я подписал на два года, но если сохранить прописку в чемпионате не получится и финансовая ситуация не улучшится, мне придется задуматься о возможном уходе", – заявил Бойчук в интервью Moldfootball.

Напомним, форвард сборной Молдовы перебрался в Карпаты летом 2019 года – в его активе 2 гола в 14 матчах за "львов".

"Тренувалися у селах, де кури полями бігали": як шокувати Динамо і Шахтар за 9 днів – він забив обом грандам