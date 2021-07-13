"В Динамо я чувствую себя, как дома. Конечно, в команде есть конкуренция, но это нормально на сборах. Мы сюда приехали не для того, чтобы искать друзей. В то же время можно сказать, что все товарищи по команде – это мои друзья.

Луческу не хочет видеть Кулача в Динамо, – журналист

Мирча Луческу – очень сильный тренер в плане тактики. Он учит нас, как хранить мяч, как правильно играть в коллективный футбол. Точно могу сказать, что он – один из лучших и опытнейших наставников", – цитирует Бенито сайт Динамо.

Напомним, нигериец перебрался в Киев в январе 2020-го, но игроком основы стать не сумел. Прошлый сезон Бенито проводил в Олимпика на правах аренды, где сыграл 19 матчей, забив 3 мяча и 4 раза ассистировав.

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