Легионер Динамо вернулся к тренировкам на следующий день после смерти отца
21:20 - Читати українською
Вингер Динамо Анхель Торрес благодаря любимому делу облегчает болезненную потерю.
Вчера, 24 июля, стало известно о потере в семье вингера Анхеля Торреса.
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Однако уже сегодня пресс-служба Динамо опубликовала видео с индивидуального занятия игрока вместе с Валентином Рубчинским и Владиславом Геричем. Все трое футболистов восстанавливаются после травм.
Напомним, 22 июля Динамо уверенно победило Хамрун Спартанс в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 29 июля.
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