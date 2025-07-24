Вчера, 24 июля, стало известно о потере в семье вингера Анхеля Торреса.

Умер отец вингера Динамо – ужасную новость сообщил агент футболиста

Однако уже сегодня пресс-служба Динамо опубликовала видео с индивидуального занятия игрока вместе с Валентином Рубчинским и Владиславом Геричем. Все трое футболистов восстанавливаются после травм.

Напомним, 22 июля Динамо уверенно победило Хамрун Спартанс в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 29 июля.

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