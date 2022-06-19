"Кендзера на поле был лидером и в жизни тоже оказался таким. Лидер – хочет помочь, все сделать сам. Он мне просто написал, что на него вышел тренер Вислы. Этот специалист (Ежи Бженчек – прим.) был наставником сборной Польши, где тренировал Тамаша. Спросил обо мне.

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Наверное, Кендзера тоже дал хорошую характеристику. Затем он мне написал, что тренер Вислы заинтересован, хочет видеть в команде и даст игровую практику. Для меня это было самое главное", – сказал Цитаишвили для SportArena.

Обратим внимание, что 24 февраля Георгий находился в расположении Черноморца, за который выступал на правах аренды. Благодаря специальному решению ФИФА в начале апреля стал игроком Вислы. Цитаишвили успел сыграть за польскую команду 7 матчей, записал в свой актив 1 гол и 2 ассиста.

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