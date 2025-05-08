Легионер Динамо официально стал чемпионом с другой командой – Шовковский не верил в него
Полузащитник Динамо Решат Рамадани успешно выступает за Шкендию, где проводит время на правах аренды.
21-летний северомакедонский полузащитник Решат Рамадани, принадлежащий киевскому Динамо, стал чемпионом Северной Македонии в составе Шкендии.
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Игрок присоединился к Динамо в марте 2023 года. Однако македонец почти не получал игрового времени в первой половине следующего сезона, поэтому решил попросить аренду. Александр Шовковский не возражал, поскольку не планировал использовать игрока.
В текущем сезоне полузащитник провел 35 матчей и забил один гол. В июне 2025 года он вернется в состав Динамо.
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